Avis Forlì, domani l’assemblea dei soci

Domani alle 14 il Salone Comunale in piazza Saffi 8 ospiterà l’annuale assemblea dei soci dell’Avis Forlì. Oltre a tracciare un bilancio dell’ultimo anno e delineare i progetti futuri, l’evento sarà caratterizzato dall’elezione del nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’associazione nel quadriennio 2025-2028. Sono 23 i candidati che hanno messo a disposizione tempo e competenze per la causa, di cui Avis ha pubblicato sui propri canali social dei video di presentazione. Le operazioni di voto inizieranno alle 14,30, con la chiusura del seggio prevista per le 18. Al termine dello scrutinio verranno proclamati i nuovi membri del consiglio. L’assemblea sarà arricchita dalla presenza delle autorità civili e religiose e, come già avvenuto lo scorso anno, è previsto un momento di intrattenimento a sorpresa, per ringraziare i donatori e le loro famiglie. Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la cerimonia di consegna delle benemerenze, che quest’anno saranno 668, a testimonianza della generosità dei donatori.

Per partecipare, i soci possono comunicare la propria presenza contattando il numero 0543.20013 o scrivendo all’indirizzo e-mail forli.comunale@avis.it. L’evento è aperto anche alla cittadinanza.