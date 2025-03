Avis Predappio, nominato il consiglio direttivo

In occasione della recente assemblea annuale dell’Avis di Predappio, i 269 soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio della benemerita associazione della valle del Rabbi, consiglio che a sua volta nei giorni scorsi ha nominato le cariche statutarie: presidente è stata confermata Michela Picchi, vicepresidente Fulvio Bravacccini, segretaria Paola Mancini, tesoriera Giorgia Rossi. Oltre a questi, fanno parte del nuovo consiglio: Pamela Aspanti, Monica Baldino, Daniele Bulletti, Iames Landi, Elena Magini, Mauro Manzella, Elena Mingozzi, Daniele Servadio, Egidio Vetricini e addetta contabile Silvia Piovaccari.

Commenta la presidente Picchi: "Il nuovo consiglio non ha ancora avuto modo di stilare un vero e proprio programma, ma sicuramente si pone l’obiettivo di continuare a relazionarsi con le giovani generazioni, collaborare con le altre associazioni ogni volta che sarà possibile, aumentare il contatto e le relazioni con i propri soci donatori".

Fra le attività svolte nel 2024 spiccano gli incontri con i giovani dell’Azione Cattolica e Scout Agesci per ottenere il certificato all’uso del defibrillatore, attraverso corsi svolti dagli istruttori della Misericordia di Premilcuore. Poi, la partecipazione alla distribuzione di borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole medie inferiori e superiori e dei laureati, la collaborazione con i ragazzi che organizzano l’October Fest, le passeggiate serali e il corso di fotografia. Infine, l’ organizzazione della Festa del donatore in settembre, una parte consistente del cui ricavato è stata devoluta a favore di Virginia Baldassarri di Fratta Terme per la realizzazione delle sue protesi, necessarie dopo un grave incidente e relativo intervento chirurgico agli arti inferiori.

Inoltre, anticipa Picchi: "Nel ringraziare i nostri donatori per l’impegno profuso, fra le attività del 2025 inseriremo le camminate serali mensili, e il corso di fotografia Obiettivo Avis. Inoltre, quest’anno ricorre il 50esimo anniversario della nostra fondazione e vorremmo festeggiarlo degnamente. Vorrei sottolineare che nel consiglio il rinnovamento si può evidenziare dalla giovane età dei nuovi consiglieri, che ci faranno certamente fare un salto di qualità".

Attualmente i soci donatori dell’Avis di Predappio sono 233 (più 24 soci collaboratori e 12 ex soci), 22 in più dell’anno precedente. Commenta la presidente Picchi: "Questo è un grandissimo risultato, che registra un aumento del 9,5% (8,4% la media provinciale) e fa anche ben sperare per il futuro". Sono aumentate di conseguenza anche le donazioni di sangue: 471 nel 2024, contro le 434 dell’anno precedente.