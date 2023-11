Avis, raccolta fondi dal Veneto: "Ricompreremo il computer"

Abituati a donarsi al prossimo, ad anteporre le esigenze degli altri alle proprie, a tendere una mano ai bisognosi, per una volta i volontari della sezione Avis ‘Donato Donatini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole si sono trovati nei panni di chi, ferito, necessita di un aiuto. L’alluvione dello scorso mese di maggio ha lasciato profonde ferite nella sede di via Battanini, ubicata proprio a ridosso del fiume, esondato con violenza.

"Intervenendo tempestivamente con alcuni nostri volontari, abbiamo cercato di salvare il salvabile per limitare i danni e riaprire la sede il prima possibile – ha ricordato il presidente Roberto Pizzigati –. Purtroppo oltre alle lesioni strutturali dovute all’acqua e fango penetrati nei muri e negli impianti, sono andati persi molti archivi documentali e fotografici, mobilio e il pc fisso". Tra mille difficoltà, provvidenziale si è rivelata una voce amica: "Un giorno mentre lavoravamo in sede, abbiamo ricevuto una telefonata da Daniele dell’Avis di Sona, in provincia di Verona, che chiedeva cosa ci potesse servire per far fronte all’emergenza".

Nei mesi successivi il telefono ha continuato a trillare. "Nell’ultima chiamata, il presidente Corrado Andreoli mi ha invitato al 55° anniversario della costituzione del loro gruppo per consegnarmi un generoso contributo". Pizzigati non vuole rivelare l’importo ma, spiega, sarà utilizzato per acquistare un nuovo computer. "In segno di gratitudine ho consegnato al presidente veneto una caveja, simbolo della Romagna ferita. Queste sono le cose che fanno bene al cuore e rendono grande il Volontariato". Quello con la V maiuscola.

Francesca Miccoli