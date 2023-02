Avis, sono aumentati i donatori di sangue

Aumentano i donatori Avis di Forlì. Una buona notizia giunge dall’Avis comunale di Forlì: i risultati presentati ieri dal presidente dell’Avis, Roberto Malaguti per l’anno 2022, hanno evidenziato un trend altamente positivo sia per quanto riguarda il numero delle donazioni di sangue sia per l’aumento di donatori. Il 2022, nonostante sia stato un anno in cui si sono riacutizzati i contagi da Covid, ha registrato un totale di 11.877 donazioni di sangue, 453 in più rispetto al 2021. I donatori sono stati 4.100, 236 in più dell’anno precedente, su un totale del comprensorio forlivese pari a 5.937. L’aumento dei donatori è stato possibile grazie a molti giovani volontari che hanno sostenuto l’Associazione ed hanno fatto proseliti, in più sono state promosse varie iniziative anche con altre realtà compreso lo sport. Da questi numeri emerge che la Raccolta Avis di Forlì si colloca come la migliore di tutta l’Area Vasta Romagna (che comprende Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna), raggiungendo il massimo della raccolta nei mesi di giugno e luglio. Occorre poi precisare che le donazioni di sangue intero sono state 8.146 e le sacche di plasma sono state 3.666. Il tutto con un incremento pari al 6,02%. "L’aumento della raccolta di...