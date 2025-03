Avis, tornano le carte solidali. Ecco il Torneo di marafone

Torna domenica l’atteso ’Torneo di marafone con conteggio delle figure’, l’evento solidale in sostegno dell’Avis di Forlì. L’appuntamento è alle 15 al Teatro Parrocchiale di Villafranca, ed è necessario iscriversi entro giovedì (quota di iscrizione 10 euro – massimo 72 parecipanti). In palio premi per i primi quattro classificati, oltre ad una serie di premi minori per i partecipanti. Iscrizioni e informazioni: Maria Gori 320.2644226; Orazio Nunziatini 347.8108239. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno de La BCC ravennate, forlivese e imolese.