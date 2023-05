Avis, torneo di Scala 40 per l’Agrario del ‘Ruffilli’

L’Avis Forlì torna a promuovere il ‘Torneo di Scala 40’ in memoria di Stefano Garavini, donatore, volontario e consigliere che profuse grande impegno per la sezione. L’incasso dell’evento sarà destinato all’acquisto di materiale didattico per l’Istituto professionale ‘Ruffilli’, indirizzo Agrario di Roncadello. Il torneo si svolgerà venerdì 12 alle ore 20 al Teatro parrocchiale intitolato proprio a Garavini a S. Martino in Villafranca (via Lughese 135). Iscrizioni entro domani (costo 5 euro, tel. 320.2644226).