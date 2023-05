Avis, via alla rassegna per medici e pazienti

Prende il via questa sera nel palazzo pretorio di Terra del Sole l’8ª edizione de ‘I mercoledì della salute e della prevenzione’, organizzata dalla sezione Avis ‘Donato Donatini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Quattro appuntamenti incentrati sull’incontro tra medici e pazienti su temi di grande attualità, anche per promuovere la donazione di sangue. Si parte oggi alle 21 con una serata dedicata a ‘Vecchie e nuove pandemie, il lavoro sul campo, le strategie regionali, la battaglia contro la disinformazione e le fake news’. Interverranno i medici Mattia Altini, direttore dell’assistenza ospedaliera della Regione, e Vittorio Sambri, direttore di Microbiologia Ausl Romagna. Mercoledì 10 maggio il dottor Emanuele Piraccini del centro per la terapia del dolore dell’ospedale Bellaria di Bologna tratterà ‘La medicina del lavoro: il contesto fisiologico, la diagnosi e la terapia, una speranza basata sulla ragione’.

Una settimana più tardi, mercoledì 17, spazio alle terapie complementari con il dottor Ruggero Ridolfi, oncologo, endocrinologo e coordinatore di Medici per l’ambiente ISDE, e il medico Pierdomenico Tolomei, membro della commissione per le medicine non convenzionali, protagonisti di un appuntamento dedicato a ‘La vita non è vivere ma vivere in benessere. Uomo e ambiente, malattie degenerative oncologiche e anche... uno sguardo alle medicine complementari’. Chiusura il 24 maggio con il cardiologo Guido Balestra, presidente della fondazione cardiologica Miriam Zito: partendo dalla massima di Ippocrate ‘Fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo cibo’, si tratterà di ‘sistema immunitario ribelle, malattie autoimmuni, e alimentazione’. A ogni appuntamento sarà presente un medico dell’Unità di raccolta Avis di Forlì. Al termine delle conferenze è previsto un piccolo rinfresco.