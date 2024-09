Avvio incerto per tutte le big. E il Forlì intanto si scopre solido

È stata una pronta ripartenza quella del Forlì di mister Miramari, dopo il mezzo passo falso casalingo con la Sammaurese, solita bestia nera: con i tre punti in casa dello United Riccione, per quel che può contare la classifica dopo due giornate, la squadra si è portata sul terzo gradino nel quadro di un avvio quasi indecifrabile nel girone D. Un raggruppamento nel quale, in questi primi due turni, non sono mancate, infatti, le sorprese.

Le quattro big designate a giocarsi la conquista della serie C, infatti, hanno già lasciato per strada diversi punti qualità. La resuscitata Pistoiese naviga sul fondo classifica col punticino strappato in casa del Fiorenzuola (1-1) al quale è seguito il tonfo casalingo (1-2) subito per mano del Cittadella Vis Modena. Le altre due big, al contrario, hanno reagito subito al meglio, come i galletti alle inopinate sconfitte iniziali.

Il Piacenza, dopo il 2-1 subìto in casa dello stesso Cittadella Vis Modena, sorpresa di questo inizio stagione, si è riscattato superando 2-0 il Corticella. Imitato dal Ravenna di mister Antonioli, che dopo il ko interno patito per mano del Prato (1-2), ha fatto saltare con un sonoro 0-3 il fortino della Sammaurese.

In vista della terza giornata, invetta alla classifica a punteggio pieno, oltre al Cittadella Vis Modena, c’è un’altra ‘insospettabile’, la toscana Tau Altopascio che, dopo il netto 4-1 sul San Marino, ha bissato andando a vincere 2-3 in casa dell’Imolese.

Appaiate al Forlì, come detto sul terzo gradino a quota 4, navigano il Fiorenzuola, domenica vittorioso (0-1) in casa del Progresso, il Prato e il Lentigione dell’ex diesse biancorosso di lungo corso Sandro Cangini, due squadre che domenica si sono incontrate pareggiando con un salomonico risultato ad occhiali. Insomma, i valori devono ancora emergere.

E per quanto riguarda la squadra biancorossa, la buona notizia è rappresentata dalla solidità manifestata dal pacchetto difensivo battuto solo una volta nei primi 180’. Dopo lo zero a zero iniziale, infatti, il numero uno forlivese Luca Martelli, in verità aiutato anche da un pizzico di fortuna coi due legni colpiti dagli avversari, è stato battuto solamente all’87’ del match di domenica in casa dello United Riccione, con la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione del terzino Raffaele Visani. Una impermeabilità di buon auspicio, in controtendenza alle tante reti subite da mister Miramari alla guida del Corticella negli ultimi due campionati.

Oltre alla seconda trasferta consecutiva dei galletti, che domenica (14.30) sfideranno al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino la Zenith Prato, la terza giornata vedrà in casa le capoliste Cittadella Vis Modena (con l’Imolese) e Tau Altopascio (con lo United Riccione) e pure il Ravenna col Tuttocuoio. Lontano da casa, al contrario, Piacenza e Pistoiese che faranno visita rispettivamente a Fiorenzuola e Progresso.

Franco Pardoldesi