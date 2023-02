Avvocati, il nuovo presidente è il cesenate Luca Porfiri

Luca Porfiri, 63 anni, è il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena, che conta 917 iscritti. Cesenate, ha lo studio di avvocato civilista proprio nella sua città in via Albertini. Porfiri ha fatto parte anche dell’ultimo consiglio dell’Ordine. Le elezioni si sono tenute dal 24 al 26 gennaio, nella sala dell’Ordine al tribunale di Forlì e nella sede cesenate della Camera di Commercio. Vi hanno preso parte 435 aventi diritto. Porfiri eredita il testimone dall’avvocato forlivese Roberto Roccari.

L’ultimo cesenate eletto presidente dell’Ordine provinciale era stato Sanzio Gentili, in carica dal 2000 al 2003, a cui sono succeduti tre forlivesi, Giovanni Fontana Elliot, Emanuele Prati e, appunto, Roccari.

Del nuovo consiglio, insieme al presidente Porfiri, fanno parte i forlivesi Daniela Sangro, Alessandra Fontana Elliott, Elena Toni, Francesco Farolfi, Alessandro Pinzari e Roberta Maraldi, oltre ai cesenati Giorgio Mambelli, Silvia Pracucci, Laura Scaini e Giorgio Magnani. Cinque uomini e sei donne, che avevano formato un raggruppamento presentatosi compatto alle elezioni.

"È un onore, oltre che un onere, per me, poter servire l’Ordine. La prossima settimana – anticipa il neoeletto presidente Porfiri – avvieremo l’attività istituzionale che sarà intensa fin da subito. Costituiremo le commisioni, assegneremo gli incarichi e ci metteremo al lavoro al servizio della categoria. Un motivo di preoccupazione è costituito dalla riforma Cartabia, una rivoluzione copernicana per il settore civile e penale che esige un impegnativo lavoro per la sua ricaduta a terra. L’attività dell’Ordine punterà molto sulla formazione, indispensabile per una professione in continua evoluzione in cui per gli studi professionali le criticità si sono acuite anche in seguito alla pandemia".

Andrea Alessandrini