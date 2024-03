Azienda agricola Casadei, trekking e apericena

L’Associazione Strada dei vini e dei sapori e l’agriturismo Azienda agricola Casadei di Predappio hanno organizzato per domenica 17 marzo una Camminata con apericena ‘Sui passi della primavera’ (prenotazioni entro venerdì 15 marzo al 335.5352608, anche whatsapp). Il programma prevede alle 14.30 ritrovo presso Azienda Casadei in via Fiordinano Massorola 31; 14.45 partenza escursione" 17. 45 circa rientro in cantina con apericena e degustazioni di vini. Icrizione con la guida al costo di 10 euro. Costo apericena 15 euro da regolare in loco (totale esperienza 25 euro). Dirigerà l’escursione di circa 9 km da effettuare in 3 ore (dislivello 300 mt) Andrea Grilli, guida ambientale escursionistica. Si consigliano calzature da trekking e un litro d’acqua. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di una bellissima camminata sui colli di Rocca delle Caminate. Siamo nella Romagna dello Spungone sulla dorsale tra la valle del Bidente e del Rabbi. I panorami spaziano dalla pianura romagnola all’ambiente collinare, dove l’attività dell’uomo sembra aver trovato un equilibrio con la natura. La primavera che sboccia ci accompagnerà in questo percorso in mezzo a vigne e vecchie carraie. In cantina goloso apericena, con degustazioni di vini".