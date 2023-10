Azienda agrituristica cerca tuttofare in cucina

Azienda agrituristica I quattro Colli ubicata a Sorrivoli di Roncofreddo (FC), tel. 0547326078, cerca una figura preferibilmente con esperienza come aiuto e tuttofare di cucina, lavapiatti, supporto nelle piccole preparazioni, indispensabile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, persona solare, attiva e che sappia lavorare in gruppo, indispensabile il possesso dell’auto, (non raggiungibile con mezzo pubblico). Non è previsto alloggio. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta di lavoro è valida fino al 1° novembre. Si offre un contratto a tempo

determinato. Orario di apertura: da giovedi a domenica. Previsto orario flessibile, doppio turno (pranzo e cena) o turno unico, all’occorrenza.

Per candidarsi: dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.