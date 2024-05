Azienda di ristorazione cerca cuoco con esperienza

Azienda di Forlì nel settore della ristorazione cerca un/una cuoca con esperienza. La risorsa si occuperà di preparare piatti, collaborando con il team per garantire la coerenza e la tempestività dei servizi, mantenendo un ambiente di lavoro pulito e sicuro, partecipando alla creazione e allo sviluppo del menu e gestendo le scorte e l’inventario dei prodotti. Sono richiesti: esperienza pregressa, conoscenza delle tecniche di preparazione e delle normative igieniche, creatività e passione per il ruolo, capacità di lavorare in team e sotto pressione, precisione e patente B. Graditi la licenza media e il mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario part time di 24 ore settimanali con orario flessibile: indicativamente dal martedì alla domenica dalle 18 alle 22. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 3 maggio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.