Azienda ’salva’ una faggeta

L’azienda orafa Freschi&Vangelisti che ha festeggiato i 20 anni di attività nel settore ha firmato un accordo con Federparchi guidata dal presidente del Parco nazionale Luca Santini, per realizzare, insieme all’associazione che raccoglie tutte le aree protette italiane, il progetto ‘Istituzione di un regime di tutela per la foresta di faggio del Monte Falterona, alle sorgenti dell’Arno’.

In sostanza il progetto interessa una foresta di faggio di trenta ettari, collocata in una area di particolare interesse naturalistico e ambientale. Nell’area non verrà effettuata alcuna forma di sfruttamento forestale: è destinata ad incrementare la quantità di biomassa forestale, per assorbire e stoccare per decenni importantissime quantità di carbonio.

Denise e Stefano, al timone dell’azienda casentinese spiegano: "Siamo consapevoli che ogni attività umana ha un’impronta sugli ecosistemi che ci circondano. Ma quello che abbiamo deciso di fare non è una banale o discutibile azione di pareggio o compensazione, bensì un gesto concreto di tutela della porzione di una faggeta che si trova in un luogo iconico dell’area protetta, con la speranza che questa faggeta possa diventare grande e fiorente. Quello che stiamo facendo, in poche parole, non è finanziare un progetto ‘green’ altrui senza cambiare il nostro sistema produttivo interno, ma un valorizzare una politica aziendale che, con le sette certificazioni ottenute, cerca di produrre in modo etico e sostenibile".

La foresta garantisce servizi ecosistemici fondamentali. E’ un tipo di habitat di grande valore, ideale per molte specie ed assicura il ciclo dell’acqua ed offre inoltre un ambiente eccellente e salutare per i visitatori dell’area protetta tosco – romagnola.