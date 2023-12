Azienda svaligiata, la titolare: "Ora dormo qui”

Forlì, 9 dicembre 2023 – “Stasera dormirò dentro il mio negozio, perché è l’unica maniera per ’tenere a bada’ i ladri". Non ci sta, la proprietaria di ’Le occasioni dell’Impronta’, un grande capannone di 400 metri quadri aperto alla vendita in via Grandi a Castrocaro Terme, dove per due sere a fila sono entrati i ladri. Cinzia Flamigni racconta dei furti subiti la sera di mercoledì e giovedì. E già ieri aveva deciso di stanziarsi notte e giorno dentro al capannone per tenere lontani i malviventi. "Li ho visti dalle telecamere – racconta – si muovevano svelti, con un cappuccio sul volto e le torce in testa per illuminare l’ambiente mentre rubavano i capi di abbigliamento. Erano cinque all’interno del capannone e uno fuori che faceva da palo. Quando sono entrati, scassindando con un martello la porta di ingresso, è suonato l’allarme. Io ero a Forlì, e li ho visti sui monitor collegati alle telecamere. Sono corsa sul posto, così come i carabinieri, ma dei ladri non c’era più traccia. Non so se sono scappati in auto o su un furgone. Hanno anche rotto una telecamera di videosorveglianza ma ne ho più di una sia all’esterno che all’interno". Il grande capannone custodisce capi di abbigliamento firmato e scarpe per adulti e bambini, e la stima provvisoria, dopo i due furti delle scorse notti, è che mancano all’appello un centinaio di capi coprispalla, piumini, giacconi e cappotti.

“In tutto hanno portato via capi per un valore di circa 40mila euro – racconta – la prima sera si erano limitati a rubare solo giubbotti di determinate marche, le più costose. La sera successiva (giovedì) sono tornati a finire il lavoro". Non ha paura Cinzia Flamigni di affrontare i ladri che si sono presentati già due volte e ha deciso di passare le notti nel capannone. "Qua la sera non c’è nessuno – dice – ci sono altri capannoni attorno, ma si svuotano quando fa buio. La prima sera i ladri sono entrati alle 21, la sera successiva alle 23. Non so cosa aspettarmi. Ovviamente è impossibile riconoscere i malviventi dai video perché il volto è coperto. Si muovevano in fretta e in sei minuti hanno portato via tutto".