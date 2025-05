Azienda Valentini: porte aperte

Prenderà il via domani dall’azienda agricola Valentini di Montepoggiolo la XXVII edizione di ‘Fattorie aperte’, iniziativa volta a far conoscere l’universo agricolo in tutta la regione. In via Ciola 85, a pochi minuti da Terra del Sole, si svelerà un’azienda estesa su 20 ettari di terreno coltivato a vigneti, uliveti, frutteti, seminativi e ortaggi. Il programma prevede dalle 11.30 degustazioni e pic-nic a pagamento (sarà presente un truck food).

A seguire relax nell’area giochi. Dalle 14.30 alle 18 accoglienza, attività ludico creative e merenda con prodotti tipici. Info: 339.2264587.