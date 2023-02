Aziende, come creare un network di successo

Crescere, acquisire nuove competenze, affrontare con successo le sfide del mercato: ecco perché sempre più imprese e professionisti scelgono di fare rete tra loro. Ma come si costruisce un network di successo? Quali sono i segreti per creare relazioni di valore, davvero capaci di portare nuove opportunità di lavoro senza farci perdere tempo ed energie? Ultimi posti disponibili per partecipare all’aperitivo in-formativo di ’Professione Professionista’ di lunedì prossimo alle 18.30 al C’Uvé Vini e Affini (viale Risorgimento 105). Per l’occasione l’incontro si trasformerà in un ’Drink to meet’ insieme a Cristina Andreoli, esperta di marketing relazionale e creatrice di Business Network, che aiuterà a capire come costruire una rete efficace di business, quali sono le scelte da fare e gli errori da evitare, ma soprattutto, per rendere tutto più semplice, guiderà una vera e propria dimostrazione sul campo. Per partecipare è possibile compilare il form tramite il sito www.cnafc.iteventi e successivamente verrà confermata la prenotazione o aggiunta la richiesta in lista d’attesa. L’aperitivo è promosso da Cna Professioni e Cna Giovani Imprenditori di Forlì-Cesena ed è richiesto un contributo di 5 euro.