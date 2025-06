Aziende in festa Anniversari e incontri

Il commercio e l’economia abbracciano la comunità in tante iniziative che hanno preso vita in queste settimane. Un murale speciale è stato inaugurato alla sede di Formula Servizi, in occasione dei 50 anni, in via Monteverdi al Ronco: l’opera, realizzata da Simone Ferrarini (in arte Collettivo FX) e Marcello di Camillo della Casa del Cuculo, nasce da un percorso condiviso con soci e dipendenti di Formula Servizi durato diversi mesi e si compone di 48 storie che si integrano e completano tra loro e assieme compongono la storia dell’azienda.

Grande partecipazione tra le colline meldolesi per celebrare i 60 anni dell’albo provinciale dei Consulenti del Lavoro di Forlì-Cesena: un traguardo importante per una categoria che ha saputo evolversi, passando da semplici gestori amministrativi a consulenti strategici per imprese, lavoratori e istituzioni.

È giunto alla sua quinta edizione ‘T-CON2025’: si tratta di un evento formativo e divulgativo, ideato e organizzato ogni anno, da T-Consulting S.r.l., società forlivese specializzata nell’erogazione di servizi gestiti che supporta i dipartimenti delle aziende in tutta Italia. Quest’anno l’evento era focalizzato sulla prevenzione dei cyber attacchi.

Chef Service Srl, azienda associata a Confartigianato di Forlì, ha tagliato il traguardo dei trent’anni di attività e per l’occasione ha organizzato una grande festa all’azienda agricola ‘I nani di Giada’, in via Mazzacavallo a Villagrappa. L’azienda forlivese di trasformazione di prodotti agricoli, nata nel 1995, oggi è una eccellenza nel settore della produzione biologica: per ribadirne la vocazione, il ricco programma della festa ha previsto anche un approfondimento dal titolo ‘Una storia bio lunga trent’anni’.

È il trentesimo compleanno anche per la pizzeria al taglio e da asporto ‘Andrea’ di piazza Papa Giovanni XXIII che, per l’occasione, ha organizzato un momento di festa per amici e frequentatori. Attività a gestione familiare, con Andrea alla pala aiutato dalla mamma Maria Giovanna, detta Vanna, l’esercizio è diventato un punto di riferimento per le famiglie del quartiere, per i frequentatori della parrocchia di Regina Pacis e del vicino parco della Resistenza.