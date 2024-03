Aziende resilienti e reattive: "Il fatturato cresce ancora nonostante le tensioni mondiali"

Giuseppe Savioli, ordinario Unibo e presidente dell’Ordine dei commercialisti di Rimini, quale giudizio esprime sul 2022 oggetto dell’analisi Top 500 Romagna?

"Il 2022 ha rappresentato un anno di decisa crescita sia del fatturato, che della redditività, che della patrimonializzazione delle imprese romagnole, confermando così la tendenza positiva iniziata nel primo anno post Covid, ossia il 2021".

L’analisi dei bilanci delle 500 imprese più grandi di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena cosa evidenzia?

"La resilienza e la capacità di reazione del sistema economico locale alle avversità e alle incertezze indotte da un periodo storico particolarmente complesso, anche a livello internazionale, caratterizzato da un quadro economico assai incerto a motivo della carenza di materie prime, dell’esplosione del costo dell’energia, della forte ripresa del fenomeno inflazionistico, della conseguente erosione del potere di acquisto delle famiglie e delle incertezze geo politiche legate ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente".

Nessun dubbio sulla tenuta del sistema Romagna in futuro, dunque?

"La forza del sistema imprenditoriale locale dovrà essere verificata nelle analisi dei prossimi anni, per i quali le previsioni di crescita dell’economia mondiale sono molto più contenute, anche a motivo dell’abbandono delle politiche fiscali espansive post Covid e dell’accresciuta incertezza geopolitica globale connessa alla persistenza e potenziale espansione dei conflitti in corso".

Quali sono le specificità romagnole?

"Tra le imprese in esame, la più grande fattura circa 2,9 miliardi di euro, mentre la più piccola appena 19 milioni. Sono ben 11 le imprese che superano il fatturato di 1 miliardo. Ciò nonostante, occorre riscontrare come il nostro tessuto imprenditoriale sia formato soprattutto da aziende di piccola e media dimensione: delle 500 più grandi, ben 115 registrano un fatturato inferiore ai 25 milioni di euro, ben 290 inferiore a 50 milioni e solo 104 superiore alla soglia di 100 milioni".

Quale delle tre province è più performante?

"Dall’analisi dei dati territoriali si evince come siano le province di Rimini e Ravenna a mostrare una crescita del fatturato medio più spiccata, rispettivamente +27,5% e +22,7%, mentre per Forlì-Cesena la crescita, pur significativa, è più contenuta (+18%)".

Quali sono i numeri chiave del 2022?

"Le imprese in Top500 Romagna mostrano un fatturato medio 2022 che si attesta a 112,512 milioni di euro, in netta crescita (+21,7%) rispetto al 2021. Anche l’utile medio si incrementa in misura significativa (+32,6%) e si attesta ad un valore di 3,4 milioni di euro, mentre le imprese in perdita sono solo 51 e rappresentano il 10,2% del totale, in linea con l’anno precedente".

Per quanto riguarda i patrimoni e i rischi finanziari?

"L’analisi patrimoniale evidenzia un capitale investito complessivo medio che passa da 92,3 milioni di euro del 2021 a 101,7 milioni di euro nel 2022 (+10,2%) ed un patrimonio netto medio che sale da 35 a 38 milioni nel biennio (+9%). Stabile il rapporto di indebitamento medio, che si attesta a 5,52. Per il rischio finanziario, si nota un lieve peggioramento dell’indice di copertura degli oneri finanziari, che scende del 10%, imputabile ad un aumento medio degli oneri finanziari (+24%) più consistente rispetto alla crescita dell’EBITDA medio (+20%)".