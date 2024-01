Azione Cattolica, eletti i consiglieri

Nella giornata di domenica, all’interno del teatro Tiffany, si è svolta la 18ª assemblea elettiva diocesana dell’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro. Nei locali di via Medaglie d’Oro si sono radunati tutti i consiglieri parrocchiali delle 19 associazioni territoriali di base per eleggere i membri che andranno a comporre il consiglio diocesano.

Dallo scrutinio è emerso che sono stati eletti, come rappresentanti dei presidenti, Mara Andreozzi (29 anni, dell’associazione di Vecchiazzano), Luca Casadei Turroni Monti (45, San Pietro in Vincoli; alcune frazioni a sud di Ravenna fanno parte della diocesi di Forlì-Bertinoro), Silvia Gasperoni (43, Pianta), Cinzia Nanni (54, Bussecchio) e Gabriele Petrini (45, Meldola).

Saranno invece rappresentanti del settore adulti Nicole Babini (36, Pieve Salutare), Michela Dassani (37, Pianta), Silvia De Lorenzi (50, Ravaldino), Barbara Ghetti (58, San Paolo) e Cesare Visotti (50, San Martino in Villafranca). Per il settore giovani sono stati eletti Marco Camprini (26, Romiti), Federica Gagliardi (23, San Paolo), Veronica Garavini (27, San Martino in Villafranca), Cesare Montalti (29, Pianta) e Teresa Sintoni (24, San Martino in Villafranca). Infine, rappresenteranno l’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) Chiara Ceccarelli (23, Meldola), Marta Dassani (43, Pianta), Anna Faggiotto (26, Vecchiazzano), Lorenzo Garavini (30, San Martino in Villafranca) e Anna Rivalta (25, San Martino in Villafranca).

Il prossimo 6 febbraio si riunirà per la prima volta il nuovo consiglio, e avrà il compito di eleggere i responsabili diocesani, che andranno a formare la presidenza diocesana e, soprattutto, formare la terna di nomi da sottoporre al vescovo come candidati presidenti. Mons. Livio Corazza fra le tre persone indicate dal consiglio infine nominerà il nuovo presidente diocesano, che resterà in carica per il prossimo triennio.

e.ma.