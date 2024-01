Babbini, nel calendario 12 torri di Romagna

La Babbini spa di Civitella, azienda del Cangialeoni Group leader nella produzione di presse per il settore saccarifero, ha dedicato per l’anno 2024 il suo tradizionale calendario a dodici antiche torri di Romagna, dando così il proprio contributo, grazie all’ampia diffusione del calendario in Italia e persino in Europa, a promuovere le emergenze architettoniche della Romagna.

La pubblicazione è stata redatta anche quest’anno con la collaborazione di Marco Viroli e di Gabriele Zelli, cultori e promulgatori forlivesi di storia locale, e dei fotografi Tiziana Catani e Dervis Castellucci. Il calendario contiene anche brevi schede storiche dei manufatti fotografati, le cui immagini sono contenute nelle pagine dei vari mesi. Si tratta delle torri civiche di: Civitella, Galeata, Santa Sofia e Forlì; di quelle dell’orologio di Rimini, Brisighella, Modigliana e Forlimpopoli; di quelle campanarie di Castrocaro Terme e di San Leo; infine della torre d’Acuto di Cotignola e di quella esagonale di Riolo dei Fichi.

"Una torre è per sua definizione una costruzione a sviluppo verticale, isolata o facente parte di organismi edilizi più complessi, talvolta fornita di campane e orologio. In diverse civiltà e in diversi periodi storici le torri – scrivono i curatori – hanno avuto funzioni molto differenti: difensive, religiose, abitative, simboliche e sono divenute simbolo di dominio feudale, nonché dell’autorità politica quando facevano parte dei palazzi comunali". Adesso queste 12 torri romagnole spiccano nel calendario della Babbini, facendo promozione al territorio.

