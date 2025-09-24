Baby gang a Vecchiazzano: "Petardi, danni, furti e immondizia. Fermateli, qui abbiamo paura"

I vandali sono arrivati a Vecchiazzano. La situazione va avanti da tempo ed è tornata sotto i riflettori nel corso della partecipatissima riunione di quartiere che si è tenuta lunedì sera alla presenza di forze dell’ordine e istituzioni locali.

"Il nostro – spiega la coordinatrice Carla Cappelli – era un quartiere tranquillo, ma siamo ormai costretti a usare il passato". A creare scompiglio sono vere e proprie bande di minorenni: "Frequentano in particolare il campo sportivo – spiega la coordinatrice –. Rompono l’arredo urbano, tagliano le reti per accedere ai campetti anche nelle ore di chiusura e spargono l’immondizia. È anche capitato che portassero via gli estintori".

Ma la baby gang non si limita a questo: "La sera entrano nei cortili, tirano petardi, rigano la carrozzeria delle auto…". E non è finita qui: "Capita che rubacchino nel supermercato e che poi spargano ovunque gli avanzi del cibo che hanno sottratto. Sono entrati anche in un negozio del quartiere e hanno rovesciato della spazzatura davanti agli occhi dei commercianti". A loro, nelle ore serali, si uniscono anche ragazzi provenienti da altri quartieri: "Diversi residendi ormai hanno paura".

Per quanto riguarda i provvedimenti: "Le forze dell’ordine ci hanno chiesto collaborazione, quindi di non stancarci di segnalare. Di fatto ultimamente abbiamo visto una maggiore presenza degli agenti, ma noi chiediamo che anche da noi sia istituita la figura del vigile di quartiere, come già a Ca’ Ossi e a Bussecchio". La risposta dell’assessore alla sicurezza Luca Bartolini è cauta: "Quando ci saranno risorse lo valuteremo", ma precisa che: "In ogni caso i cittadini possono avvalersi dello strumento da poco approvato del controllo di vicinato e non devono mai stancarsi di segnalare: questi delinquenti vanno fermati".

Durante la riunione è stato trattato anche il tema della viabilità: Vecchiazzano, infatti, risente della realizzazione del nuovo tratto di tangenziale che richiede la chiusura di diversi svincoli, deviando dentro il quartiere anche il traffico pesante: "Ma il problema esisteva anche prima di questo ultimo cantiere – precisa Cappelli –, dato che molti camion già da molto tempo attraversano il quartiere, a discapito della sicurezza dei residenti. L’assessore alla viabilità Giuseppe Petetta ci ha rassicurato sul fatto che presto sarà riaperto lo svincolo della Cava e che nel 2026 termineranno del tutto i lavori: una notizia che senz’altro ci dà un po’ di sollievo".

Sofia Nardi