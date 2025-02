"Baby gang? Allarmismo ingiustificato"

Ma quali baby gang. "Le notizie uscite sulla sicurezza a Ca’ Ossi ci hanno sorpreso per l’inedito livello di allarmismo creato teso a dequalificare l’opera che da anni viene svolta nel Parco Incontro e nel quartiere nel contrasto alla microcriminalità".

Il Comitato di quartiere di Ca’ Ossi circoscrive, puntualizza. E scrive ai giornali (che hanno pubblicato notizie dietro comunicati ufficiali delle forze dell’ordine), per "consentite ai residenti una appropriata valutazione sulla portata quantitativa e qualitativa della serietà del fenomeno baby-gang". E l’"approriata valutazione" è che "la stretta collaborazione con gli organismi di polizia locale, col Comune, l’associazione dei volontari che controlla e gestisce il parco, la coop.sociale ’L’Accoglienza’ e la scuola, ha dato i suoi frutti". Installate le telecamere di videosorveglianza nel parco e nel pattinodromo. Istituita la vigilanza degli agenti di quartiere. Misure che "assicurano la serena frequenza di tutti, specialmente degli anziani, rendendo il parco non più teatro di vandalismi come in passato ma luogo di socialità e ristoro; tutti lo possono verificare andando nel parco stesso". Permane una "situazione di criticità ne centro commerciale, che è attenzionata". Certi fenomeni quindi "non vanno negati o giustificati", ma in ogni "giornale è possibile notare come in tutti i livelli geofrafici" tali emergenze "costituiscono purtroppo elemento distintivo della nostra società". Il Comitato poi elenca tutte le eccellenze di un quartiere che ha 12mila abitanti, "ossia un decimo della popolazione di Forlì".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche una nota del Comitato volontari Parco Incontro: "Fenomeni del passato, ora con le telecamere non si verificano più... A nostro parere si è creato un clima di insicurezza e un allarmismo ingiustificati tra i residenti. Per questo chiediamo un incontro col sindaco". Insomma, ma quali baby gang.