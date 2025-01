Baby gang ‘in trasferta’: “Arrivano dalla collina”

Forlì, 29 gennaio 2024 – Mancavano giusto le baby gang da trasferta. “Giovanissimi, spesso di seconda generazione, provenienti dalla valle del Bidente, quella con la presenza più alta di immigrati”, ha spiegato ieri in consiglio comunale l’assessore alla sicurezza urbana Luca Bartolini (Fratelli d’Italia) rispondendo a un question time su recenti episodi di criminalità presentato da Federico Morgagni (Pd).

Questi ragazzi, ha detto Bartolini, “partono dall’alta Val Bidente, utilizzando la linea 132, che collega Santa Sofia e Forlì”. Si tratta, “e questo è emerso anche dei recenti incontri ai quali abbiamo partecipato insieme a sindacati dei trasporti e rappresentanti di Start Romagna, della linea più pericolosa. Si tratta di una zona franca. Sull’autobus questi ragazzi appiccano incendi e spaccano vetri”, con contorno di minacce agli autisti. Episodi “che hanno portato a denunce ai carabinieri di Civitella, Galeata e Santa Sofia”. Non si tratta “di un problema di facile risoluzione, visto che molti di questi ragazzi sono minorenni”, che spesso sfidano gli adulti pronunciando frasi quali “sono un minore, sono io che posso denunciarti”. La situazione “è figlia della situazione attuale della nostra società”.

Se le parole di Bartolini sono state lette da Morgagni come imbevute di volontà “di reprimere”, più apprezzate sono state quelle dell’assessora Angelica Sansavini (welfare). “Su questi fenomeni ci sarà un tavolo permanente, del quale faranno parte i soggetti che si occupano di adolescenza e minori. Purtroppo certi episodi danno un segnale di poca tenuta delle famiglie, non solo straniere. Si tratta di ragazzini di seconda generazione, di bambini, perché a 13 anni sono bambini, appartenenti non solo a famiglie fragile. Ci sono anche figli di italiani”.

Si tratta “di un problema culturale ed educativo. Abbiamo segnalazioni di insegnanti vittime di atti che mai avremmo voluto vedere. Più che la repressione, servono risposte culturali ed educative”. “Il disagio va intercettato, servono politiche educative. Se l’approccio sarà questo, noi saremo dalla sua parte”, è la mano tesa da Morgagni.

L’assessora alle politiche per l’educazione Paola Casara ha tenuto a sottolineare che su questo fronte il Comune non è inerte. “Spendiamo oltre 650mila euro annuo per prevenire il disagio giovanile, senza dimenticare il lavoro che stiamo facendo per creare spazi e opportunità di crescita per i giovani”.