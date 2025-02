Baby ladri pentiti: "Era un gioco". Furti a raffica nelle auto in sosta, la polizia scova due ragazzini

Una lunga indagine che è approdata a una conclusione nei giorni scorsi, portando alla denuncia dei due presunti responsabili di una serie di danneggiamenti operati ai danni di decine di autovetture nel quartiere Romiti.

Tutto è cominciato alla fine dell’estate, con qualche effrazione nelle auto parcheggiate nelle vie Plutarco e Marziale, poi uno stop di qualche settimana fino a novembre, quando i malviventi sono tornati in azione.

"Si sono concentrati in particolare sulle vie decentrate, quelle meno illuminate – spiegano alcuni residenti –. I ladri hanno rotto i vetri di tutti i veicoli in sosta e portavano via gli oggetti contenuti nei veicoli. Talvolta si trattava di oggetti di valore, mentre in altri casi erano cose di poco conto, ma il danno sulla vettura era comunque importante. E’ stato un vero e proprio raid portato a termine in brevissimo tempo".

La maggior parte dei proprietari delle auto hanno sporto denuncia e sono entrati in azione gli agenti della polizia di Stato, che ha operato un’accurata indagine. Sono due le persone individuate dagli investigatori della squadra mobile: si tratta di due giovani, uno dei quali minorenni all’epoca dei fatti. A portare alla soluzione del caso, in particolare, è stato un testimone, che ha riferito ai poliziotti di aver visto due giovani, verso le 5 del mattino, passare in sella ad una bicicletta e di aver sentito, subito dopo, il rumore di vetri in frantumi.

I giorni seguenti a questa testimonianza si è aggiunta una confessione: un docente scolastico, dopo aver raccolto le confidenze di uno dei giovani coinvolti negli atti vandalici, ha subito allertato la polizia. Il ragazzo, a quel punto, è stato convocato in questura, dove ha ammesso le proprie responsabilità e, anche se non conosceva esattamente il suo complice, ha aiutato gli inquirenti a recuperare parte della refurtiva. Dalle successive perquisizioni sono stati recuperati numerosi oggetti asportati dalle vetture delle vittime. Dalle indagini è poi emerso che subito dopo i furti gli indagati hanno incendiato parte della refurtiva. Nel corso degli interrogatori successivi anche il secondo ragazzo coinvolto avrebbe ammesso le proprie responsabilità; entrambi si sono dichiarati pentiti per quello che hanno fatto e non hanno saputo dare spiegazioni plausibili del gesto, se non quella di aver agito per mero divertimento.