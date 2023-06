Baby sbandieratori e musici premiati ai campionati nazionali

di Francesca Miccoli

A distanza di sei anni dall’ultima partecipazione ai Campionati italiani under 18, gli Sbandieratori e Musici di Terra del Sole sono tornati sul campo di gara coseguendo ottimi risultati. Archiviate le difficoltà ad allenarsi e a proseguire l’attività a causa della pandemia, sabato e domenica a Foligno i ragazzi guidati dal presidente Elia Oliva si sono ripresentati ai tricolori targati Lega Italiana Sbandieratori con ottimi risultati, infatti sono riusciti a conquistare ben due medaglie: una d’argento e una di bronzo.

I primi –o meglio le prime– a salire sul podio sono state le ragazze nell’agone di assolo musici under 12. Si tratta di una squadra tutta al femminile, composta da Emma Atzori, Sofia Campana, Valentina Fiore, Arianna Fortunati, Alice Piolanti, Mariasole Ruggiero, Linda Scotti e Viola Zecchi. Otto giovanissime che possono ora fregiarsi del titolo di vicecampionesse d’Italia.

Nel pomeriggio di domenica, poi, è arrivato un altro riconoscimento importante, ovvero il terzo posto che è stato assegnato agli sbandieratori della piccola squadra under 15, formata da Asia Biondi, Yuri Biondi, Nicolò Fiorini e Alessia Palmacci.

"Siamo soddisfatti perché queste medaglie sono il frutto meritato di molti allenamenti e, soprattutto, di tanta passione – il commento di Elia Oliva, leader del gruppo storico della cittadella –. Ringrazio i giovani atleti per aver tenuto alto il nome di Terra del Sole in questi campionati, ma un sentito ringraziamento devo rivolgerlo anche a tutta l’associazione e alle famiglie che ci stanno affiancando in maniera incredibile in tutte le nostre attività. Siamo orgogliosi dei risultati che siamo riusciti ad ottenere e siamo pronti a far crescere sempre più la nostra realtà".

Alle ragazze e ai ragazzi che sono stati premiati a Foligno, vanno i complimenti del sindaco Francesco Billi, il quale per tanti anni è stato tamburino nella loro stessa associazione. "Dopo una piccola pausa – queste le parole del primo cittadino –, i nostri giovani tornano a vincere. Si tratta di un’ottima notizia perché testimonia l’impegno nel continuare a portare avanti una disciplina che si caratterizza come distintiva di questo paese ricco di storia, rievocazione e tradizioni. Alle ragazze e ai ragazzi vincitori, all’associazione Sbandieratori e Musici, e a tutte le famiglie coinvolte, rivolgo le più vive congratulazioni da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale".