Baby sindaca a Roma: "Un’emozione unica"

Un’esperienza già blindata nel cuore e nella memoria, destinata a essere rivissuta e, di tanto in tanto ‘carezzata’, per il resto della vita. Nei giorni scorsi la studentessa castrocarese Camilla Valli, 12 anni, si è recata a Roma per un duplice appuntamento da catalogare tra quelli specialissimi: il primo alla Camera dei deputati, il secondo in piazza San Pietro, al cospetto del Santo Padre. Un viaggio ‘istituzionale’: da un anno infatti la giovanissima termale veste la fascia tricolore di baby sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, leader del Consiglio comunale dei ragazzi, o per mutuare lo slang dei politici in erba, del ‘cicierre’. "In agosto ho ricevuto l’invito dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a partecipare alla cerimonia per il 75° dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana alla presenza di deputati, senatori e del Presidente della Repubblica", racconta Camilla tradendo ancora l’emozione per una missiva del tutto inattesa. E così, in compagnia della mamma e della professoressa Claudia Cortesi, referente del ’Ccr’, una settimana fa la ragazzina, che pratica atletica e da grande si vede medico, ha raggiunto la città eterna, con altri 14 baby sindaci "provenienti da tutta Italia in rappresentanza dei rispettivi Comuni. Dopo le presentazioni di rito e le foto di gruppo davanti a Montecitorio, ci siamo sottoposti ai primi, lunghi, controlli di sicurezza".

All’ingresso, il primo sussulto. "Siamo rimasti tutti senza fiato dalla grandezza e dalla bellezza dell’edificio. Fatte una marea di foto con indosso la fascia tricolore e deposte le borse, abbiamo assistito alla seduta, programmata per le 17 e introdotta dall’inno di Mameli, interpretato da Andrea Bocelli". Altro brivido lungo la schiena, bissato in seguito durante l’esecuzione di ‘Nessun dorma’ . "Il presidente Fontana ha aperto la cerimonia ringraziando noi studenti e gli altri invitati per la partecipazione. È stato proiettato un video molto interessante sul livello medio di istruzione nel nostro Paese, sul grado di analfabetismo imperante negli anni Cinquanta del secolo scorso e sugli articoli della Costituzione che garantiscono il diritto allo studio".

Tra gli interventi anche quello di Bebe Vio, pluricampionessa paraolimpica ed esempio "di quanto sia importante non arrendersi mai e lottare per raggiungere i propri obiettivi". Conclusa la seduta, il plotoncino di mini primi cittadini si è traferito in piazza Navona per scambiarsi ‘emozioni’. Destinate a ‘esplodere’ l’indomani. "Alle 8 ci siamo recati all’ingresso di Piazza San Pietro per l’udienza con il Santo Padre. Dopo controlli di sicurezza e lunghe file siamo riusciti a entrare per raggiungere i nostri posti di fianco all’altare papale. Una liturgia culminata con ‘l’incontro’. "Ci siamo radunati attorno al Papa, che ci ha salutato e fatto i complimenti per il nostro impegno, esortandoci a proseguire la nostra attività. Poi abbiamo avuto l’onore di stringere la sua mano ed è stata un’esperienza incredibile".

La voce di Camilla si fa flautata, quasi sognante. "E stato bellissimo" dice scandendo ogni sillaba. Mai avrei pensato che il ’cicierre’ mi avrebbe portato a vivere una simile esperienza".

Francesca Miccoli