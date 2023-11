Babysitter, corso di formazione

Irecoop Emilia-Romagna, sede di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Centro per le famiglie della Romagna forlivese, promuove un percorso formativo gratuito volto all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dell’attività di baby sitting. Al termine il proprio nominativo sarà inserito nell’elenco di baby sitter del progetto ’Famiglie & Baby sitter’ del Comune di Forlì, con il fine di agevolare l’incrocio domanda-offerta. Il corso, previsto nel periodo dicembre 2023-febbraio 2024, per una durata di 22 ore e con scadenza iscrizioni il 24 novembre, è rivolto ad un massimo di 30 persone sia occupate che non occupate, in possesso dei seguenti requisiti:

età superiore ai 18 anni, possesso di diploma di scuola secondaria superiore, residenza in uno dei 15 Comuni del distretto forlivese, possesso di un documento

di identità in corso di validità e, se stranieri extra-comunitari, in possesso di un documento di soggiorno in corso di validità e traduzione giurata

del titolo di studio. Il corso avrà come contenuti il ruolo del baby sitter, i rapporti con le famiglie, il lavoro a domicilio, il lavoro di rete e la relazione con bambini e famiglie. Inoltre si approfondiranno i temi della rete dei servizi e opportunità, le attività da svolgere con bambini di età diverse, la tipologia dei contratti, la sicurezza domestica e i fondamenti di primo soccorso. Per il rilascio dell’attestato di frequenza è richiesto almeno l’80% delle presenze, con le lezioni teoriche che si svolgeranno in fascia oraria pomeridiana.

Per maggiori informazioni contattare: Samantha Bielli, Irecoop, tel. 0543.370671; e-mail: biellis@irecoop.it.