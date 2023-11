’Back to the disco’, 14enni in festa

Continua il progetto anti-sballo ‘Big fun no trip’ portato avanti da ormai diversi anni dalla giovane cantante forlivese Matilde Montanari, oggi 18enne. Anche quest’anno la discoteca ControSenso in collaborazione con diverse scuole medie di Forlì e dintorni, di associazioni di genitori e dei dj di Cosascuola Music Academy, organizza l’evento ‘Back to the disco under 14’, una festa privata intesa come momento di ritrovo, di ballo e di intrattenimento all’insegna del sano divertimento, rigorosamente senza alcolici. L’appuntamento è fissato per domani alla discoteca di via Dei Filergiti. "L’evento – commenta Matilde – è l’occasione perfetta per i giovani di vivere l’esperienza della discoteca in modo sicuro e divertente. Dalle 20 alle 24, i ragazzi possono ballare, ridere creare ricordi e soprattutto socializzare in modo sano".

Per partecipare all’evento, è possibile acquistare i biglietti in prevendita (guardaroba e consumazione analcolica compresa), online al link www.ticketsms.itlocationControsensoClub oppure cartaceo in prevendita a 15 euro alla pizzeria Ciliegino in via Alessandro Volta 19 dal lunedì al venerdì dalle 18. Nel corso degli eventi del Sunday Club dello scorso anno sono stati raccolti fondi per aiutare la scuola di musica Artistation di Faenza colpita dall’alluvione e per sostenere il reparto di Pediatria di Forlì. Il 28 ottobre presso il reparto di pediatria sono stati consegnati due portaflebo realizzati a mano dai ragazzi della cooperativa ‘Il mandorlo’, acquistati grazie ai fondi raccolti durante le serate del ‘Sano divertimento’.