Badia, prima festa delle patrona con una testimone speciale

Per la prima volta Dovadola ha celebrato la festa della nuova patrona, Beata Benedetta Bianchi Porro, a tutti gli effetti, con scuole e uffici pubblici chiusi. Quest’anno la festa ha assunto un valore particolare, essendo il 60° anniversario della morte di Benedetta, avvenuta il 23 gennaio 1964 a Sirmione, dove la diocesi di Forlì-Bertinoro ha organizzato il 20 gennaio un pellegrinaggio con oltre cento partecipanti. Martedì a Dovadola il pellegrinaggio è stato ricambiato da un pullman di Sirmionesi, guidato dal parroco don Mario Masina e dal vicesindaco Mauro Carrozza. La solenne concelebrazione eucaristica nella Badia è stata presieduta dal vescovo emerito di Verona, Giuseppe Zenti, insieme al vescovo diocesano Livio Corazza, che ha salutato i numerosi partecipanti, invitandoli "a restare alla scuola di Benedetta per conoscerla di più e a farla conoscere agli altri". All’omelia, anche il vescovo Zenti ha invitato i presenti "a seguire la Beata Benedetta, tempio di Dio e donna conquistata dall’amore di Dio, anche nel dolore e nella sofferenza". Aggiungendo: "Benedetta è grande e beata non perché è in paradiso, ma perché il paradiso l’aveva dentro già quando viveva, anche nel suo letto di dolore, aveva in sé l’amore di Dio". Al termine il parroco don Giovanni Amati ha ringraziato tutti, in particolare il sindaco Francesco Tassinari con le autorità, le due suore dell’Immacolata di Rimini, da poco arrivate a Dovadola, a disposizione dei pellegrini di Benedetta, le sorelle della Beata, Emanuela e Carmen (col marito Carlo Spinelli). Alla festa era presente anche una testimone eccezionale: l’amica carissima della facoltà di medicina a Milano, Maria Grazia Bolzoni, che racconta: "Conobbi Benedetta all’università, quando già la malattia l’aveva resa sorda e noi che non la conoscevamo malignavamo: guarda quella come se la tira. Invece non sentiva. Un giorno la volli sfidare per farla parlare e le chiesi a gesti se mi faceva provare i suoi orecchini molto belli. Acconsentì e capii la sua sordità e diventammo subito amiche". Maria Grazia racconta: "Le giornate trascorse con Benedetta, l’amica di tanti che andavano da lei per consolarla e se ne tornavano a casa consolati, sono state le più belle della mia vita". La santità? Maria Grazia la riassume così: "Trovare Dio attraverso qualsiasi sentiero della vita, anche quello più stretto della sofferenza, rimanendo fedele a Dio amore e certezza fino alla consumazione dei secoli".

Quinto Cappelli