Bagarre in Consiglio. Sfida sui parcheggi: e la maggioranza boccia la mozione dei Dem

Il parcheggio di via dei Gerolimini, la relativa sosta a pagamento istituita ad agosto e il piano sosta di tutto il centro storico, sono entrati ieri in consiglio comunale con un question time della maggioranza e una mozione della minoranza. Ad aprire le danze i consiglieri Massimiliano Pompignoli e Giulia Versari, rispettivamente di Fratelli d’Italia e Forza Italia; a rispondere alle domande, l’assessore azzurro Giuseppe Petetta. Pompignoli è autore del question time, mentre a Versari è stata affidata la replica. È stata così ripercorsa l’intera rotta che ha portato alla decisione di mettere a pagamento il parcheggio.

Si è partiti addirittura dal Piano urbano della mobilità sostenibile di Drei del 2018, per passare al Consiglio del 2020 che l’ha approvato, arrivando quindi alla delibera di giunta del dicembre del 2023 che entrata nello specifico di via dei Gerolimini. L’assessore Petetta non ha fatto altro che confermare quanto illustrato dal collega di maggioranza, annunciando nel contempo l’avvio di un confronto con le associazioni di categoria e i protagonisti del progetto per lo studio di un piano sosta generale sul centro storico. La replica della consigliera azzurra Versari è servita per attaccare la minoranza: "Le polemiche scoppiate attorno al tema della sosta in centro storico e, in particolare, sul parcheggio di via dei Gerolimini sono del tutto pretestuose e, nel caso della accuse mosse dalla sinistra all’attuale amministrazione, sono un raro esempio di contraddittorietà politica al limite dell’autolesionismo, visto che l’azione relativa al parcheggio di via dei Gerolimini era già prevista dal Pums, adottato dalla giunta di opposizione".

"Uno sgarbo istituzionale inaudito – la considerazione del capogruppo Dem, Alessandro Gasperini – andare a fare un question time su un punto all’ordine del giorno, per fare anticipare all’assessore la risposta e non aprire poi la discussione riguardo alla mozione da noi presentata". I question time vengono discussi all’inizio del consiglio comunale, mentre le mozioni alla fine dello stesso. Infatti, quando, dopo tre ore di seduta, si è arrivati alla presentazione della mozione da parte della consigliera Dem, Flavia Cattani, dalla maggioranza si sono levati Pompignoli di Fratelli d’Italia e Albert Bentivogli della Lega, per ribadire che avrebbero votato no "perché il tavolo è già stato indetto e la questione affrontata". La mozione è stata così bocciata con i voti della maggioranza: "Ma il tavolo è stato aperto dall’assessore dopo che abbiamo sollevato la questione e presentato la mozione. Troppo tardi dopo sette anni di governo", ha chiosato Gasperini.

Matteo Bondi