Bagni, infissi e pavimenti: un’estate di cantieri Lavori di rinnovamento in scuole di Predappio e Fiumana durante l'estate, con spese di 10mila euro per bagni, 106mila euro per infissi e 40mila euro per pavimenti. Barriere architettoniche abbattute e attrezzature aggiunte per accogliere bambini diversamente abili.