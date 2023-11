Baldini scatta subito. Debutto con 135 visitatori. Anche la tv al museo

Dopo l’inaugurazione ufficiale di venerdì sera, prosegue la mostra ‘Ercole Baldini, una leggenda italiana’ presso il complesso museale del San Domenico. Ieri, primo giorno di apertura al pubblico, sono state 135 le persone che hanno visto da vicino i numerosi cimeli, tra curiosità e vera e propria venerazione. L’esposizione è aperta anche oggi dalle 9.30 alle 20, con chiusura nella giornata di domani e riapertura dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 19, sempre con ingresso gratuito (c’è tempo fino al 7 gennaio).

Il viaggio affascinante tra i filmati d’epoca, i cimeli, gli scatti fotografici di Walter Breveglieri e i quadri dell’artista spagnolo (ex ciclista professionista) Miguel Soro ha portato in città, nella giornata di ieri, una troupe della Rai che ha girato immagini sulla mostra dedicata al campione forlivese e intervistato il fratello del campione, Bruno, e i figli Mino e Riziero. I familiari hanno raccontato le vicende agonistiche e umane di Ercole, soprattutto il fratello Bruno che lo ha accompagnato in tante competizioni nazionali ed internazionali. I figli Mino e Riziero hanno descritto il Baldini nelle vesti di babbo, di poche parole, ma capace di esortarli a seguire i valori del dovere, del sacrificio e dell’onestà. I servizi, a firma del giornalista Davide Novelli, sono andati in onda ieri su Rai2 all’interno del Tg sport sera delle 18.20 e saranno visibili anche su ‘Radiocorsa’, la rubrica sul ciclismo di Raisport e il 2 dicembre prossimo, sempre su Raisport. Anche le emittenti televisive Mediaset e Sky verranno a Forlì in un prossimo futuro per raccontare la storia di Ercole Baldini con immagini e interviste, rendendo omaggio ad una carriera straordinaria.

"La mostra è un tributo – ha detto ieri il vicesindaco Daniele Mezzacapo – al forlivese più importante, autore di imprese memorabili in un’epoca in cui il ciclismo era lo sport principe ed Ercole Baldini era il principe della disciplina più popolare. Porteremo le associazioni sportive cittadine a visitare la mostra, ricca di ricordi, reperti e video affascinanti, anche per far conoscere la storia del campione alle nuove generazioni". Già in calendario, per mercoledì 15 novembre alle 20.45 al San Domenico, un incontro con Beppe Saronni, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci per parlare del ciclismo di ieri e oggi, sollecitati dalle domande dei giornalisti Beppe Conti (che è anche curatore della mostra) e Leo Turrini (storica ‘firma’ del Carlino).

"Si potrà anche ammirare – precisano i figli Mino e Riziero – la bicicletta Colnago con cui Beppe Saronni ha centrato le sue più importanti vittorie in carriera". Il 19 dicembre, invece, saranno in città Francesco Moser, Franco Balmamion (83 anni) che corse con Ercole Baldini e Davide Boifava, ex direttore sportivo, per rendere omaggio al ‘Treno di Forlì’.