Balestrieri, buona la prima: i ragazzi di Leonardi vincono il torneo di Chioggia ’La Colleganza’

Prima prova stagionale e primo trofeo in bacheca per la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole. I ragazzi guidati da Manuel Leonardi hanno vinto l’XI edizione de ‘La Colleganza’ domenica a Chioggia. I 12 portacolori medicei hanno messo in carniere ben 328 punti, sopravanzando i padroni di casa di due lunghezze, quindi i balestrieri sammarinesi, fermi a 317; fanalino di coda i tiratori di San Paolino – Lucca, con 311.

Questi i punteggi individuali: Manuel Leonardi, Michele Verità, Agnese Rossi, Paolo Fragorzi, Alessandra Del Zenero 30; Maurizio Mazzoli 29, Andrea Benericetti 27, Imerio Viroli e Antonio Montagna 26; Ivan Mambelli 25, Nicola Pieraccini 24, Claudio Gramellini 21. Nella gara su bersaglio corniolo ottimi risultati per due rappresentanti della cittadella: Nicola Pieraccini e Michele Verità si sono classificati secondo e terzo alle spalle di Bruno Valandro di Chioggia.

A tutti i tiratori della cittadella i complimenti dei rappresentanti istituzionali e dei colleghi per la vittoria in una manifestazione fondata sui tre valori di passione, tradizione, fratellanza. Ora i balestrieri sono attesi da nuove prove del campionato sociale prima del grande obiettivo stagionale: il XXXIX campionato tricolore in calendario a Gualdo Tadino il 5 e 6 luglio.