Balestrieri campioni d’Italia: record di titoli per la compagnia

Splende alto il sole di Eliopoli in quel di Pisa, teatro domenica del XXXVII campionato italiano di tiro alla balestra antica da banco. Dopo lo splendido trionfo dello scorso anno a Chioggia, i tiratori di Terra del Sole si sono confermati i più forti: un trionfo nobilitato da 315 punti, 6 in più della seconda classificata Chioggia e 7 in più della medaglia di bronzo Roccapiatta. "In gara siamo partiti subito forte – racconta Manuel Leonardi, presidente della Compagnia scudettata – poi nella parte finale della competizione abbiamo perso diversi punti perché il bersaglio era già pieno; l’abbiamo spuntata ugualmente grazie a ben cinque 30 (punteggio massimo)". Dato singolare: nella freccia scagliata da Paola Santandrea, conficcata nel bersaglio grosso, si sono innestate quelle di Monica Olivucci e Nicola Pieraccini, mettendo in cascina 90 punti! "Vincere non è facile, ripetersi è ancora più difficile – prosegue Leonardi –. I ragazzi sono stati bravissimi, è una grande emozione". I risultati del recente Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, conclusosi con 13 centri pieni su 14 tiri, lasciava ben sperare ma l’imponderabile è sempre in agguato. "Il tiro alla balestra da banco è una attività che identifica il nostro territorio e che ci contraddistingue – ha detto il sindaco Francesco Billi –. Non possiamo che unirci con entusiasmo ai festeggiamenti per questo ulteriore successo nazionale. Ringraziamo la compagnia per l’impegno e la dedizione costanti, premiate dai numerosi successi nella storia dell’associazione". I tiratori medicei si confermano così i più titolati di sempre, vincitori di ben 12 tricolori. Il trionfo è stato completato dalla vittoria nell’individuale di Raffaele Dotti, 24enne ingegnere aerospaziale con lode a tempi di record, vincitore di premi e borse di studio, attivo in parrocchia e nel volontariato. "Credo si tratti del più giovane campione italiano di sempre, si è impegnato tanto e il maestro d’arme e il suo vice hanno deciso di premiarlo mandandolo sul banco di tiro". Questi i nomi di madonne e messeri autori dell’impresa: Andrea Benericetti, Maurizio Mazzoli, Agnese Rossi, Paola Santandrea, Monica Olivucci, Ivan Mambelli, Lorenzo Babini, Fausto Assirelli, Nicola Pieraccini, Manuel Leonardi, Luca Benericetti e Michele Verità.

Francesca Miccoli