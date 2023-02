Balestrieri, elezioni: confermato il consiglio

Tempo di elezioni per la Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, la squadra campione d’Italia in carica, la più titolata di sempre a livello nazionale. Lunedì si è votato per il rinnovo del consiglio con un esito all’insegna della continuità: confermati infatti il presidente Manuel Leonardi, il vice ovvero il maestro d’armi Andrea Benericetti, il tesoriere Nicola Pieraccini e il segretario Imerio Viroli; completano l’organo elettivo Luca Benericetti, Paolo Fragorzi, e la new entry Alex Ragazzini, che prende il posto di Germano Poggiali. I tiratori si apprestano ad affrontare una lunga stagione che li vedrà protagonisti con lo scudetto puntato sul petto.

"Tra gli appuntamenti già pianificati – spiega Manuel Leonardi – ci sono sicuramente il campionato sociale, che decreterà il campione di Terra del Sole per l’anno 2023; poi il 16 aprile saremo a Lucca per la ‘disfida della libertà’ mentre a maggio andremo a Chioggia per ‘la colleganza’. Il nostro evento di punta sarà il torneo di primavera, in calendario con ogni probabilità nel mese di giugno: inviteremo quattro squadre della Litab (Lega italiana tiro alla balestra antica da banco) per una sorta di mini campionato".

Il 30 luglio i ragazzi di ‘capitan’ Manuel saranno nuovamente a Lucca per la giostra ghibellina. Ricca anche l’agenda del mese di settembre. "Il primo fine settimana ci sarà, come sempre, il Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, mentre quella successiva si farà tappa a Cusercoli. Il terzo weekend di settembre ci sarà il campionato italiano Litab a Pisa".

E in terra toscana i medicei si troveranno a difendere il tricolore conquistato nel 2022 a Chioggia con punteggio record. Il dodicesimo titolo finito a impreziosire la già ricchissima bacheca della sede in seno al palazzo pretorio. Una vittoria ogni tre campionati disputati nel Bel Paese: davvero niente male! "La prima domenica di novembre saremo alla festa di san Rocco del Rione verde a Faenza". Appuntamenti a cui si aggiungeranno i singoli eventi organizzati da Borgo Fiorentino e Borgo Romano, ad esempio i campionati interni per decretare il leader dei gigliati e il re leone. Un’annata che si preannuncia dunque intensa e impegnativa ma che di certo non spaventa i virtuosi della nobile arte di scagliare la verretta della cittadella.

Francesca Miccoli