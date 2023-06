Balestrieri, seconda edizione del trofeo Battistini

Una sfida in famiglia nel ricordo di un grande uomo e di uno straordinario balestriere. Alle 16.30 nell’arena sotto le mura medicee di Terra del Sole è in programma la 2ª edizione del trofeo Roberto Battistini, agone volto a onorare la memoria del già presidente del Borgo Fiorentino nonché detentore del record di vittorie nell’individuale al Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana. La manifestazione prevede due gare di tiro tra i virtuosi della verretta del Borgo gigliato: la prima, singola, sarà un tutti contro tutti a eliminazione diretta su bersaglio speciale, utilizzato esclusivamente per l’occasione; la seconda prova vedrà invece i tiratori suddivisi in squadra bianca e squadra rossa, in omaggio ai due colori del Borgo. Seguirà, intorno alle 20, la cena conviviale nel Palazzo pretorio.

Battistini, scomparso nel novembre 2019, è stato un punto di riferimento amatissimo e generoso per la cittadella, capace di conquistare chiunque grazie al sorriso empatico e sornione. Un terrasolano ancora vivo nel ricordo di tutti i medicei, a partire dai suoi compagni della contrada gigliata, dalla moglie Anna, i figli Barbara e Matteo, i numerosi nipoti. E saranno proprio i famigliari di Roberto a premiare i vincitori del torneo odierno. Per informazioni, contattare il Borgo Fiorentino al tel. 340.0096816, [email protected]

Francesca Miccoli