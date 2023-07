Balestrieri, secondo memorial Dante Ragazzini

Questa sera nell’area dei balestrieri di Terra del Sole secondo memorial Dante Ragazzini, tiratore mediceo scomparso nel 2021 a 65 anni. La gara prenderà il via alle 21 e vedrà i balestrieri impegnati in un agone individuale. Particolarità dell’evento, l’utilizzo del bersaglio corniolo, differente da quello piano. Una competizione che sarà altresì un momento per ricordare una persona molto amata, sempre in prima linea nel mondo del volontariato. Impossibile non ricordare Dante in seno al Palazzo pretorio, intento a spiegare ai visitatori il funzionamento dell’arma antica, con tanto di simulazione di tiro. O ancora con la divisa della Protezione Civile, in compagnia dell’inseparabile moglie Carla.