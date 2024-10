Balestrieri, Terra del Sole arriva seconda

Ha la voce abbacchiata Manuel Leonardi, presidente della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, al termine della 38ª edizione del campionato italiano di tiro alla balestra, in scena lo scorso fine settimana a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Reduci da due titoli consecutivi e di gran lunga i migliori del Bel Paese – ne sono testimonianza un palmares che conta 13 tricolori e numeri da record –, i medicei si sono dovuti ‘accontentare’ di un secondo posto.

I tiratori possono tuttavia essere considerati campioni virtuali: classificatisi alla piazza d’onore, a 16 lunghezze dalla compagine di Lucca prima con 328 punti, avrebbero conquistato il titolo se una delle verrette scagliate non si fosse innestata sulle altre già presenti sul bersaglio, fermandosi a pochi millimetri dal centro senza tuttavia toccarlo. Un 30 divenuto per un nonnulla uno 0. Una consolazione che al momento non è sufficiente a lenire una ferita troppo fresca. "Eravamo andati a Ventimiglia carichi, con la volontà di portare a casa per sempre il trofeo, diritto che spetta a chi realizza una tripletta, mettendo in fila tre vittorie consecutive. Ora dovremmo ricominciare da capo". Il tiro sarebbe valso anche il premio per il balestriere più preciso: un riconoscimento che sarebbe andato proprio a Manuel. "Avremmo toccato quota 342, a una sola lunghezza dal record assoluto di punti fatto registrare dalla nostra squadra nel 2011 a Ventimiglia".

Questi i risultati dei terrasolani: 30 punti per Agnese Rossi, Antonio Montagna, Lorenzo Babini, Nicola Peraccini, Luca Benericetti; Claudio Gramellini e Maurizio Mazzoli 29; Andrea Benericetti e Monica Olivucci 27; Ivan Mambelli e Daniele Fragorzi 25 per un totale di 312 . Aggiungendo il 30 di Leonardi, la compagnia di Lucca sarebbe rimasta alle spalle. "I ragazzi sono stati strepitosi, siamo un grande gruppo: ci siamo divertiti, abbiamo tirato bene, meritavamo la vittoria. Perdere per sfortuna è davvero difficile da mandare giù, ma fa parte del gioco. Sarà arduo replicare una prova di questo livello. Conquistando comunque un secondo posto, poco per le nostre aspettative ma non da buttare via".

Francesca Miccoli