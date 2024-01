Balzani a Roma. Presiederà il Museo della Liberazione: "Chiamata inattesa"

Poche settimane fa era stato ufficializzato il suo impegno a curare a titolo gratuito il Museo del Novecento che prenderà vita a Forlì negli spazi dell’ex asilo Santarelli. Ora è stato ufficializzato un nuovo e importante incarico per Roberto Balzani, docente ordinario di Storia contemporanea per l’università di Bologna ed ex sindaco di Forlì: il ministero della Cultura ha appena rinnovato i vertici del Museo della Liberazione di Roma e ha scelto proprio lui come presidente. Al suo fianco, nel consiglio di amministrazione ci saranno: il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea alla Luiss; l’avvocata Antonella Di Castro, vicepresidente della comunità Ebraica di Roma; la professoressa Ester Capuzzo, ordinario di Storia Contemporanea alla Sapienza; il professor Giovanni Oliva, storico e assessore alla cultura nella Giunta regionale del Piemonte.

Professor Balzani, la proposta era nell’aria o è arrivata di sorpresa?

"La telefonata del ministro Sangiuliano è arrivata del tutto inattesa il giorno prima dell’Epifania. Mi sono preso un attimo per riflettere e poi ho accettato, anche perché il museo della Liberazione di via Tasso ha una storia cruciale per il nostro Paese, infatti è stato realizzato in quello che, durante la Seconda Guerra Mondiale, era stato adibito a carcere nazista. Voglio sottolineare che si tratta di un incarico che ricopro senza percepire compensi".

Il ministro Sangiuliano le ha spiegato perché avesse pensato proprio a lei?

"Non nel dettaglio. Ha fatto cenno alla mia esperienza accademica, ma anche a quella legata all’amministrazione museale, dato che già presiedo il sistema museale d’ateneo dell’Università di Bologna".

Ha già qualche idea per la gestione del museo della Liberazione?

"Ci riuniremo come consiglio e ne discuteremo insieme, tenendo conto del fatto che il museo ha già in piedi un’importante attività di interfaccia con le scuole e con il pubblico in generale. Porteremo avanti ciò che già si fa e, nel frattempo, penseremo a come evolverci".

Sia il museo della Liberazione di Roma che quello del Novecento in cantiere a Forlì hanno un filo conduttore: la memoria. Come si affronta questo tema in ambito museografico?

"I musei di storia contemporanea sono solitamente di due tipi: o sono di documentazione o sono luoghi legati alla memoria, e in questo secondo caso è molto importante rispettare il genius loci. Capita che i due aspetti coincidano, e questo è il caso di Roma. Forlì, invece, sarà un museo documentale, tra l’altro relegato a uno spazio limitato, almeno fino a quando sarà allestito in condivisione di sale con la biblioteca Ruffilli. Penso che a Forlì si farà uso di documenti e multimedialità".

Insomma, ci saranno più concetti che oggetti veri e propri. La scelta è dovuta anche al fatto che molti oggetti del Novecento hanno una natura ancora oggi controversa?

"No, io mi pongo in modo molto laico rispetto agli oggetti: tutti gli oggetti per me hanno pari dignità. Sono muti, finché non li fai parlare e tutto dipende, per l’appunto, da come li si fa parlare".

Con quale voce pensa che li farà parlare?

"Fino ad ora ho avuto a che fare con i musei dell’ateneo di Bologna: si tratta di collezioni scientifiche e penso che sia può difficile dar loro una voce che arrivi ai visitatori. Più facile è farlo quando si ha a che fare con tempi a noi vicini, capaci di suscitarci già da soli sensazioni molto forti. L’obiettivo, ad ogni modo, è sempre quello di stimolare una riflessione".

Il fatto che gli argomenti siano ancora così caldi, però, rischia di giocare a sfavore. In questi giorni si è parlato ancora una volta del progetto del museo alla ex Casa del Fascio di Predappio che sembra navigare in cattive acque. Lei cosa ne pensa?

"Penso che quel museo sia legittimo, ma il suo problema è la collocazione".

È inadatta?

"Intendiamoci: non ne faccio una questione ideologica, ma di sostenibilità. Un museo a Predappio in un edificio così grande avrebbe bisogno di enormi fondi che potrebbero non garantire un equilibrio sostenibile. Quando si parla di musei contemporanei, ad ogni modo, la cosa più importante sono le strade comunicative che si sceglie di intraprendere: le possibilità sono molte e sono tanti gli esempi in Europa dai quali si possono trarre spunti".