Bambina di quattro anni cade dal balcone. Nessuna lesione: subito dimessa dall’ospedale

Attimi di paura nel weekend di Pasqua nell’abitazione di una laterale di viale Roma: una bimba di quattro, "sfuggita al controllo dei famigliari", informa la questura, è precipitata dal balcone posto al primo piano della casa.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunti anche gli agenti delle volanti della questura oltre al personale del 118.

La piccola è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Cesena per cure del caso. Fortunatamente qualche ora più tardi la bambina è stata dimessa ed è potuta tornare a casa. Uno spavento per tutti, ma per fortuna, grazie anche all’esiguità dell’altezza del balcone, nell’impatto la bimba non ha riporato lesioni.