Bambini al centro: disegni e creatività

Presso la Pediatria di Comunità di Forlì, parte il progetto ‘Nati per disegnare’, realizzato grazie alla collaborazione tra Salute Donna Infanzia – Forlì settore Pediatria di Comunità con l’architetto Marcello Balzani dell’Università di Ferrara. L’iniziativa si svilupperà con diverse attività di promozione della libera espressione grafica rivolte ai piccoli pazienti Il primo incontro si terrà domani dalle ore 10.30 alle 12.30, presso la Pediatria di Comunità, in via Colombo 11, scala C, piano 1. I posti sono limitati ed è necessario contattare preventivamente la Pediatria di Comunità allo 0453/733116, oppure via mail a: salute.infanzia.fo@auslromagna.it . E’ consigliato un abbigliamento comodo e lavabile. Sono già previste altre edizioni della iniziativa.