Bambini e strascichi del Covid: incontro pubblico venerdì in municipio a Castrocaro

I giorni più duri dell’emergenza sanitaria sembrano ormai alle spalle, ma non sono pochi purtroppo i casi di bambini e adolescenti che continuano a pagarne gli strascichi. Venerdì dalle 18.30 alle 20 nel salone consigliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole (viale Marconi 81) è in programma, nel merito, un incontro sul tema del cambiamento delle condizioni di vita e di apprendimento dei minori in età scolastica in uscita dalla pandemia.

Un’iniziativa che si inserisce nel progetto ‘Pence - Patto educativo nelle comunità educanti’, già all’origine di una ricerca sul comportamento dei ragazzi delle scuole superiori di primo grado, ovvero le medie: dati ‘letti’ dalla squadra guidata dal professor Christian Franceschini del Dipartimento di Medicina e Psicologia dell’Università di Parma, che ha collaborato con l’Istituto comprensivo valle del Montone.

Nell’occasione verranno resi noti gli esiti del ‘Sondaggio sugli stili di vita dei preadolescenti nel periodo febbraio-maggio 2022. Una fotografia diurna e notturna’. Sul tema si confronteranno con Franceschini la psichiatra Monica Pacetti del Centro di salute mentale di Forlì, la pedagogista Fabiola Crudeli e la psicologa scolastica Elisa Rossetti dell’istituto Gestalt Romagna. Coordina Antonio Ozzimo di Pence; a introdurre l’appuntamento, promosso dall’Istituto comprensivo con il supporto del Comune termale, saranno Federica Pierotti assessore comunale alle politiche sociali, e Antonio Citro, dirigente scolastico.

