Banca in alto Bidente, presenza consolidata

"Siamo la banca del territorio, delle comunità di pianura, della collina e della montagna romagnola che punta alla crescita sostenibile del territorio senza mai dimenticare la solidarietà, come abbiamo dimostrato a seguito dell’alluvione del 2023": così il presidente della Bcc ravennate forlivese e imolese Giuseppe Gambi durante la sua introduzione ai lavori dell’istituto di credito cooperativo, che vanta 71 filiali, 159.100 clienti e ben 39.341 soci al 30 giugno 2024.

Nella sala del centro culturale Pertini di Santa Sofia, nel corso di un’affollata assemblea con i soci, i rappresentanti delle aziende, delle associazioni e degli amministratori di Santa Sofia e Galeata, Gambi ha illustrato con orgoglio i progressi dell’istituto di credito presente con due filiali molto attive nei due centri del Bidente. Oltre 33 milioni di utile nei primi sei mesi dell’anno, 984 iniziative per favorire attività sportive ed educative, arte, cultura, welfare, chiesa, salute e ambiente del territorio con oltre 2 milioni di euro, azioni di beneficenza e sponsorizzazioni che nella zona di Forlì hanno raggiunto i 305mila euro per un totale di oltre 3 milioni di "sostegno al territorio".

Dopo i saluti del sindaco di Santa Sofia Ilaria Marianini, che ha ricordato il legame storico della banca nata nel 1915 come Cassa rurale e artigiana (insieme alla Cassa rurale di Isola fondata da don Vincenzo Ruscelli), e del sindaco di Galeata Francesca Pondini, che ha ribadito l’importanza della filiale in paese per imprese e cittadini, il presidente Gambi ha puntualizzato che per "aziende, persone e associazioni colpite dall’alluvione di maggio la banca ha messo a disposizione 3.300.000 euro a fondo perduto e 3.2 milioni per interventi straordinari attraverso mutui per un totale di 6.5 milioni, senza dimenticare i 500mila euro a sostegno sotto forma di beneficenza, somma gestita dalla Caritas".

A sua volta il direttore generale Gianluca Ceroni ha sottolineato la solidità patrimoniale della Bcc, giunta al 25,5%, quota doppia rispetto a quanto richiesto dalla Banca d’Italia. Gianni Lombardi, presidente del Comitato locale di Forlì composto da 9 membri e che riunisce 6.416 soci, di cui 519 tra Galeata e Santa Sofia, ha evidenziato il finanziamento di oltre 200 progetti (31 nei due centri dell’alto Bidente per oltre 27mila euro). Gianguglielmo Raggi, capo area territoriale di Forlì, ha rimarcato la solidità della filiale di Santa Sofia, diretta da Barbara Galeotti e dal suo staff, ai quali il pubblico ha tributato applausi e ringraziamenti, con 2.478 conti correnti e 519 soci.

Tra gli intervenuti il noto imprenditore Guido Sassi, il responsabile del comitato locale Jonny Grifoni, Maria Pia Guermandi Arnasei e Luciano Neri.

Oscar Bandini