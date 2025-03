Banche, rischio desertificazione: "Un danno per tutti i cittadini"

Scatta anche in Romagna l’allarme della desertificazione bancaria, che già sta colpendo duramente altri territorio nazionali. A lanciarlo, riunito a Riccione per il suo terzo congresso è la First-Cisl Romagna, sindacato dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority.

Su 83 comuni romagnoli – evidenzia il comparto settoriale della Cisl – 10 sono completamente privi di sportelli bancari. In particolare, nella provincia di Forlì-Cesena, su 30 comuni, 5 contano su un solo sportello, mentre 4 ne sono totalmente sprovvisti.

In provincia di Ravenna, su 20 comuni, 2 hanno un solo sportello, ma nessuno è completamente scoperto. Nella provincia di Rimini, su 33 comuni, 6 dispongono di un solo sportello bancario, mentre 4 sono privi di qualsiasi punto di riferimento bancario.

"Questo fenomeno ci preoccupa profondamente – osserva Valentina Brandi, riconfermata alla guida del sindacato per i prossimi quattro anni –: non si tratta solo di una questione occupazionale per il settore bancario, ma di un problema sociale che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione".

La chiusura degli sportelli, però, non ha solo ripercussioni sui cittadini, ma anche sui lavoratori bancari, sostiene ancora la Cisl, che si trovano a fronteggiare una crescente pressione, tra carichi di lavoro sempre più pesanti e un clima aziendale spesso deteriorato dalla riduzione del personale.

A giudizio dell’organizzazione sindacale, la "progressiva digitalizzazione e la spinta alla chiusura delle filiali" stanno trasformando il settore "in modo radicale, senza però un’adeguata strategia di tutela dell’occupazione e della qualità della vita lavorativa".