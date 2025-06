Banchetto in piazza con Italia Viva

Italia Viva Forlì sarà presente in piazza Saffi domani mattina e venerdì 27 giugno con un banchetto informativo aperto a tutta la cittadinanza. In questa occasione sarà possibile rinnovare la tessera per il 2025 o effettuare una nuova iscrizione al partito.

Questi momenti saranno anche un’occasione di confronto diretto con i cittadini per ascoltare proposte, raccogliere suggerimenti e illustrare idee e programma politico. Da settembre al via una serie di iniziative aperte al pubblico, dedicate ai principali nodi dello sviluppo del nostro territorio: sanità; infrastrutture e aeroporto.