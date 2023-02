Banda del fuoco, raccolti e donati 4.800 euro

di Francesca Miccoli

Batte forte il grande cuore dei ragazzi della Banda del fuoco di Terra del Sole. Il gruppo che ogni fine anno riscalda le feste natalizie nel salotto rinascimentale della cittadella con l’allestimento di un grande braciere per condividere cibo e momenti di vita, ha ancora una volta mantenuto le promesse, devolvendo il ricavato della manifestazione a varie associazioni del territorio. Alcuni dei rappresentanti del sodalizio guidato da Ennio Montanari si sono ritrovati in piazza d’Armi per consegnare tre assegni: già devoluti 1.000 dei 4.800 euro raccolti al Comitato Genitori, gli altri sono stati distribuiti tra le scuole materne f.lli Paganelli di Terra del Sole e Maria Bambina di Pieve Salutare (1.400 euro a testa), e la Caritas della cittadella (500 euro). Altri 500 euro verranno impiegati per riattivare il pulmino scolastico. "Un grazie di cuore per aver pensato a noi – dice Alessandra Del Zenero, insegnante dell’asilo salutarese –. Spiegheremo ai bimbi il bello della condivisione e l’importanza di fare del bene agli altri. Utilizzeremo il denaro per finanziare tre uscite che faremo in primavera: la prima al mare per ripulire la spiaggia nell’ambito del progetto ‘Save the planet’, quindi al Tulipark a Bologna e in maggio faremo visita a una fattoria didattica".

Guarda ai beni di prima necessità la Caritas. "Faremo tanta spesa – spiega Stefania Arfelli, anima dell’associazione solidale di Eliopoli –. Seguiamo quindici famiglie e due volte al mese distribuiamo i pacchi alimentari". In rappresentanza dell’asilo fratelli Paganelli è intervenuto don Marino Tozzi, da quarantacinque anni alla guida della fondazione. "Tanti complimenti alla banda del fuoco per la generosità, speriamo che ci siano altre iniziative analoghe in futuro" chiosa il parroco sfoderando un bel sorriso. Con la somma ricevuta, verrà acquistata una casetta da mettere nel giardino della scuola. Soddisfatti gli uomini della Banda: "Grazie a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo, quest’anno oltre sessanta persone – dicono i ‘ragazzi’ all’unisono –. Abbiamo raccolto una somma superiore alle aspettative e ce la metteremo tutta per replicare la manifestazione in occasione delle prossime festività". Un plauso alla generosità anche da parte del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. "Ringrazio tutti i volontari che hanno realizzato l’evento del fuoco con grande impegno e spirito di solidarietà nei confronti del nostro territorio", le parole del primo cittadino. La Banda nacque nel 2017 per volontà di un gruppo di amici costituito in seno al bar Due Borghi. Un’idea nata dalla verve dell’indimenticabile Gherardo Barbieri, titolare del bar, e portata avanti dai figli Maurizio e Giuliano.