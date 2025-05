’Banda larga’, ecco il concerto delle orchestre scolastiche

L’Associazione musicale Roveroni di Galeata e Santa Sofia promuove un evento di grande valore educativo e culturale: martedì 350 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado si esibiranno in un grande concerto collettivo sul palco del Teatro Diego Fabbri di Forlì, alla presenza di genitori, docenti, dirigenti scolastici e autorità locali. Gli studenti coinvolti provengono dagli Istituti Comprensivi n. 1, 3, 5, 6 e 7 di Forlì, oltre che da Meldola, Bagno di Romagna, Predappio e Forlimpopoli. A questi si affiancano le scuole che, pur non presenti fisicamente al Fabbri, hanno partecipato durante l’anno scolastico al progetto regionale ‘Banda Larga’: si tratta dell’I. C. 2 di Forlì, Santa Sofia, San Mauro Pascoli e Brisighella. Sarà inoltre presente, come scuola ospite, l’Istituto ‘Tito Maccio Plauto’ di Cesena.

"Queste realtà scolastiche operano in rete grazie a un partenariato attivo con l’Associazione Roveroni – precisano gli organizzatori - reso possibile dal bando regionale sull’educazione musicale, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Emilia-Romagna. Il progetto ha permesso di portare la musica all’interno della scuola pubblica, rendendola accessibile a tutti gli studenti che ne facciano richiesta, indipendentemente da condizione sociale, genere o abilità. In tal modo, la musica si configura come strumento di inclusione, crescita personale e coesione sociale".

L’obiettivo del progetto era quello di creare collaborazioni tra istituti scolastici affini e costruire una rete tra soggetti pubblici e privati (scuole, Regione, associazioni); diffondere l’interesse per lo studio strumentale come forma di impiego educativo del tempo libero e valorizzazione della cultura musicale; orientare i giovani alla scoperta delle proprie attitudini e talenti, promuovendo autostima, motivazione e conoscenza di sé. Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 14 anni, provenienti da diversi contesti della provincia, e trova nella performance musicale pubblica il momento culminante e simbolico di un percorso condiviso.

Martedì i 350 studenti coinvolti si ritroveranno al Teatro Diego Fabbri per una prova generale del repertorio nel pomeriggio e, a seguire, i rappresentanti delle diverse orchestre scolastiche si uniranno sul palco per l’esecuzione di due brani d’insieme, accompagnati da un coro di 90 voci. Il concerto, previsto per le ore 18,30, sarà introdotto dall’attore Mirco Gennari.

Oscar Bandini