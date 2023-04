Bandiera a mezz’asta, preghiere, raccolta fondi "Vicini alla famiglia"

Per la tragedia di San Pietro in Guardiano, domani alle 13.20, alla moschea di via Masetti di Forlì, durante la preghiera che i musulmani effettuano ogni venerdì, subito dopo mezzogiorno, la comunità islamica della val Bidente e del Forlivese onorerà la memoria dei fratelli Fatima, Ousama e Marva Boulgoute, prima della partenza delle salme alla volta del Marocco.

Dopo la visita alla famiglia, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, accompagnato da don Enrico Casadio e dal presidente della comunità islamica meldolese Fariss Hamidd, ha deciso di proclamare il lutto cittadino, sempre per domani, con bandiere a mezz‘asta e un momento di raccoglimento pubblico. "Il padre Aziz e suo fratello e alcuni amici hanno apprezzato molto quanto viene fatto dall‘amministrazione comunale, dalla comunità cristiano cattolica, dalle scuole e da tanti cittadini – commenta don Enrico –. La famiglia è molto provata, cerca di reagire a questa immane tragedia e le manifestazioni di solidarietà aiutano".

"Assieme al referente della Comunità Islamica locale, Fariss Hamidd, e al nostro parroco don Enrico Casadio – aggiunge il sindaco Cavallucci – ho portato l‘abbraccio e il cordoglio di tutta la città alla famiglia. Il Comune di Meldola si è attivato per una raccolta fondi per aiutare la famiglia nel rimpatrio dei ragazzi nel loro paese di origine". Chiunque vorrà donare e compiere un gesto di generosità e vicinanza potrà effettuare un bonifico all‘Iban IT 71 T 03069 13298 100000300152, indicando nell‘intestazione Comune di Meldola e come causale ‘Solidarietà alla famiglia Boulgoute‘. "Io e don Enrico – prosegue il sindaco – saremo presenti anche alla cerimonia di Forlì. Sono attive sempre a Meldola raccolte fondi da parte della Comunità mussulmana, della Comunità cattolica cristiana meldolese e dell‘Istituto comprensivo – conclude – a testimonianza della grande solidarietà e vicinanza alla famiglia Boulgoute".

Un minuto di silenzio è stato osservato ieri anche all’istituto comprensivo di Meldola, dove studiavano Ousama e Marva.

Oscar Bandini