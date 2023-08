Bando per due mediatori familiari Il Comune di Forlì cerca professionisti in possesso di laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze della Formazione, Educazione, Sociologia o Scienze Politiche per due incarichi professionali di mediatore familiare, con durata triennale. Scadenza 28 agosto. Info su www.comune.forli.fc.it.