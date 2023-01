Bando per gli eventi della mostra

di Rosanna Ricci

Come già avvenuto per le grandi mostre del passato allestite a Forlì, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì intende valorizzare non solo l’importante mostra di quest’anno dal titolo ‘L’arte della moda’ che potrà essere visitata dal 18 marzo al 2 luglio, ma anche il patrimonio culturale della città, attraverso varie iniziative ed eventi collegati alla mostra delle associazioni ed enti per i quali è stato aperto un bando che si può consultare sul sito della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Verranno stanziati 50mila euro e la scadenza delle domande è fissata per il 15 febbraio, alle 13. "Con questa mostra si vuole documentare – ha precisato Gianfranco Brunelli, direttore generale della rassegna – lo stretto rapporto che esiste fra arte e moda. L’abito come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento, di protesta. Come cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione. Come in uno specchio, l’esposizione forlivese del 2023 mette a confronto la grande arte e la grande moda. Dal Re Sole alla Pop Art. Dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Nel sistema della moda, Roland Barthes individua nel vestito, oltre le interpretazioni psicologiche, la sua funzione etica, cioè la capacità di produrre valori sociali che attestano il potere creativo della società su se stessa".

La mostra abbraccia gli anni che vanno dal 1789 al 1968. Uno dei grandi miti di un tempo fu Maria Antonietta dipinta da vari artisti dell’epoca e riproposta oggi da Dior. Durante gli anni, tanti sono stati gli scrittori in cui sono evidenti i legami con la moda, da Leopardi a Baudelaire, da D’Annunzio – che scrisse su grandi riviste di moda – a Thomas Mann, a Ungaretti, tanto per citarne qualcuno. Gli abiti e la moda coinvolsero anche gli artisti, come documenta la mostra. Grandi autori come Canova, Boldini, De Chirico (aveva disegnato la moda per la rivista Vogue), Campigli, Lega, De Nittis, Klimt, Marinetti, Balla, Picasso dipinsero abiti di moda indossati soprattutto da figure femminili. Per non parlare poi del cinema. Come ‘ Il mondo nuovo’ di Scola, il ‘Gattopardo’, ‘Il grande Gasby, ‘ Vacanze Romane’. A questi si aggiungono il teatro, la storia sociale e politica, il rapporto con l’infanzia (ossia l’invenzione delle bambole). "Mai come nel Novecento – sottolinea Brunelli – le vicende della moda si sono identificate con i temi della politica, del cambiamento sociale, della cultura, assumendo, oltre il gusto e la funzione, il ruolo autonomo, espressivo di ideologie e sentimenti, movimenti e aspirazioni". I blue jeans strappati di oggi ne sono la prova. Accanto alle opere d’arte, nella mostra sono presenti circa 80 abiti, provenienti da musei e da collezioni. "Questa è la mostra è una sfida – conclude Brunelli – perché è la più impegnativa fra tutte quelle già realizzate anche perché coinvolge mondi che non dialogano fra loro". Le opere in mostra provengono da vari musei italiani ed esteri e anche da molte collezioni private.